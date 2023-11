Die Arbeiten am „Friedenstower“ in Sandersdorf sind offiziell beendet. Warum die Bewohner zufrieden sind und welche Reserven es noch gibt.

Die Arbeiten in Sandersdorf sind beendet. Weithin sichtbar ist das Wort „Frieden“ in mehreren Sprachen zu lesen.

Sandersdorf/MZ. - Die Arbeiten am Hochhaus in Sandersdorf sind beendet. Weithin sichtbar ist in mehreren Sprachen der Schriftzug „Frieden“ rund um den Elfgeschosser zu lesen. „Gerade in der jetzigen Zeit, in der Kriege den Lauf der Geschichte bestimmen, wollen wir mit der Neugestaltung ein Zeichen für Frieden setzen“, sagt Susann Schult, Geschäftsführerin der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi).