Wolfen/Zschornewitz/MZ - China, Russland, Spanien, Frankreich – Stefan Braciejewski war einst in der Ferne zu Hause. Die Welt war sein Wohnzimmer. Jetzt ist der ewig Rastlose heimgekehrt zu seinen Wurzeln, erzählt er. Die sind tief in Zschornewitz (Landkreis Wittenberg) verankert. „Da komme ich her. Dort bin ich aufgewachsen.“ Heimat eben. Der Rückkehrer ist gelernter Kaufmann und studierter Ökonom – er bringt 15 Jahre Erfahrung als selbstständiger Unternehmensberater und Projektmanager im In- und Ausland mit. Seit kurzem gehört der 40-Jährige nun zum Team der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG).

