Ein Verletzter nach Auffahrunfall - BMW kracht auf A9 bei Thurland auf Transporter

Bei einem Auffahrunfall auf der A9 bei Thurland ist in der Nacht zum Sonnabend ein Mann schwer verletzt worden. Die A9 war über eine Stunde gesperrt.

Thurland/MZ - Zu einem Verkehrsunfall sind die Kameraden der Feuerwehren aus Thalheim, Sandersdorf und Zörbig am Samstag um 0.26 Uhr alarmiert worden. Auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin war kurz vor der Anschlussstelle Thurland ein BMW auf einen vor ihm fahrenden Transporter aufgefahren. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Dessauer Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehrleute hatten nach ihrem Eintreffen die Aufgabe, die Unfallstelle für die Vermessungsarbeiten der Polizei auszuleuchten. Personen mussten nicht aus den Fahrzeugen befreit werden. Während dieser Zeit waren der rechte und mittlere Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach den Aufräumarbeiten konnte der Verkehr ab 1.45 Uhr wieder rollen.