Nach Roitzsch rollte der Badebus aus Delitzsch. In Zörbig gingen zum Finale die Hunde baden. Wie Betreiber die Saison in den Freibädern einschätzen.

Ein letztes Mal ins Wasser - Badesaison in Roitzsch und Zörbig geht langsam zu Ende

Freibäder in Anhalt-Bitterfeld

Die Badesaison im Roitzscher Volksbad wurde im Beisein vom Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (links) am 26. Mai eröffnet.

Zörbig/Roitzsch/MZ - Am Sonntag, 3. September, hat das Stadtbad in Zörbig das Finale der Saison erlebt. Im Freibad Roitzsch hofft man in dieser Woche noch einmal auf schönes Wetter und reichlich Badefreunde, um den Sommer im Wasser zu verabschieden.