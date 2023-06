Wolfen/MZ - Malen mit Licht. Experimentieren mit Langzeitbelichtungen. Bekanntes aus völlig anderem Blickwinkel wahrnehmen: Das haben sich Neuntklässler der Sekundarschule I aus Wolfen-Nord vorgenommen. Auf ihrer Entdeckungsreise werden sie von Lukas Zerbst begleitet.

Schritt für Schritt zum Bild - Stop Motion ist angesagt

Der ist bildender Künstler, auf Einladung der Akademie der Künste in deren Kunstwelten-Projekt unterwegs und hat das alte Kino in Wolfen zur Spielwiese gemacht. Und das mit Bedacht. Denn Lichtspiele, wie sie Zerbst ankündigt, versprach in Glanzzeiten auch das Wolfener Kino. Das alte Haus soll zudem in Kürze Spielort des Festivals Osten sein – unter anderem mit einem aus den Bildern der Sekundarschüler entstandenen Produkt.

Im kleinen Kinosaal soll gezeigt werden, was Schüler wie Justin Bley und Till Biegel Stück für Stück zusammentragen. Stop-Motion ist das Zauberwort. Viele einzelne Bilder von fest stehenden Motiven werden aneinandergefügt. Das Produkt lernt buchstäblich laufen und ist vergleichbar mit dem Entstehen von Filmen im Analogbereich. Wieder so eine Verbindung zum alten Kino, in dem noch heute einzelne Filmrollen liegen. Dass diese am Ende noch eine Rolle spielen könnten, schließt Lukas Zerbst nicht aus. „Aber abwarten“, rät er und ist wie Kunstwelten-Projektleiterin Marion Neumann beeindruckt von der Kreativität des Nachwuchses. „Sie bringen eigene Ideen ein, trauen sich“, erklärt Zerbst, während Neumann nicht zuletzt die Kooperation mit dem Festival Osten und die unkomplizierte Art der jungen Leute lobt.

Für die ist das Kino wahrlich ein Abenteuerplatz, hat etwas von Lost Place. Nur wie werden hunderte Bilder zum Film, wie die Kamerabewegung zum simulierten Drohnenflug?

Justin Bley experimentiert, kontrolliert. Die Bilder aneinandergereiht, entsteht der Eindruck des Flugs durch das Foyer des Kinos. Doch der junge Mann will mehr. Will die Wände hochgehen, kurz verweilen und dann für kurze Zeit in die Tiefe fallen. Geht so etwas mit einer einfachen Kamera? Geht. Künstler Zerbst empfiehlt, über Abstände zwischen den Fotos nachzudenken. Das Ergebnis dürfte spannend sein.

Lukas Zerbst rät den Neuntklässlern aus Wolfen-Nord zum Experimentieren. (Foto: Ulf Rostalsky)

Wie die Arbeit, der sich eine andere Gruppe im Keller des Kinos widmet. Durch Licht und Langzeitbelichtungen der Kameras manipulieren sie Bilder, malen mit verschiedenen Leuchten Kurven, gerade Linien. Was klar war, wird anders. Neu und vor allen Dingen spannend. Lichtblitze zucken, ein Feuerzeug leuchtet auf. Zehn Sekunden Belichtung oder doch nur zwei? „Experimentieren ist erlaubt“, sagt Lukas Zerbst und geht selbst auf Entdeckungstour.

Spuren der Vergangenheit - Im alten Kino lebt die alte Zeit weiter

Der große Kinosaal ist leer, vermittelt aber immer noch etwas vom alten Glanz. Die Bühne ist da, auch der rote Vorhang und die Stoffbespannung an den Wänden. Eine Etage höher stehen alte Projektoren. Auf dem Boden liegen ein paar Plakate. Alles ist Geschichte und auch einen Film wert. Vielleicht das nächste Mal.