Zum Abschied der Benefizreihe „Weihnachten im Stall“ lädt Familie Schulz am Samstag auf das Klostergut Mößlitz ein – diesmal ohne Tiere, jedoch erneut für den guten Zweck.

Der Blick in den Stall gehörte früher zu den Momenten, die das Fest „Weihnachten im Stall“ auf dem Klostergut in Mößlitz geprägt haben.

Mösslitz/MZ. - Ohne Stall und ohne Tiere – so beginnt in diesem Jahr das letzte „Weihnachten im Stall“ auf dem Klostergut Mößlitz. Am Samstag lädt Familie Schulz von 14 bis 18 Uhr ein letztes Mal zu ihrem Benefiznachmittag ein. Elf Jahre lang gehörte das Fest für viele Menschen aus Zörbig und den umliegenden Dörfern fest zur Adventszeit dazu.

Jetzt endet die Reihe, und für die Familie ist es ein Abschied, der nahegeht. „Wir hätten uns das anders gewünscht“, sagt Kerstin Schulz. „Aber der Stall wurde verkauft, und damit können wir keine Tiere mehr dabeihaben.“

Abschied mit Gefühl

Trotzdem soll der Nachmittag ein würdiger Abschluss werden. Eröffnet wird das Fest gemeinsam mit einem Vertreter des Kinderhospiz Bärenherz Leipzig, dem seit Beginn alle Spenden zugutekommen. Direkt danach folgt das traditionelle Krippenspiel, das wie jedes Jahr Kinder aus dem Umfeld gestalten. Dazu gehören ein kleines Rahmenprogramm, warme Getränke, selbst gebackener Kuchen und herzhafte Angebote.

Viele Besucher erinnern sich an frühere Jahre, in denen der Stall mit Tieren ein besonderer Anziehungspunkt war. „Die Kinder haben das immer geliebt“, sagt Kerstin Schulz. Umso bewusster hat die Familie diesmal ein Programm vorbereitet, das ohne Tiere auskommt, aber dennoch gemeinsam erlebbar ist und alle Altersgruppen anspricht. Auf dem Hof entsteht wieder ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Ständen, Musik und vielen vertrauten Helfern. Für die Jüngsten schaut der Weihnachtsmann ein letztes Mal auf dem Klostergut vorbei und bringt kleine Überraschungen mit.

Die Stimmung, so hofft die Familie, soll noch einmal an die vergangenen Jahre anknüpfen – auch wenn der vertraute Stall fehlt. Der neue Pächter des Klosterguts, Jan-Erick Hake, unterstützt die Veranstaltung und wird die Eröffnung gemeinsam begleiten. Damit bleibt ein Stück Verbundenheit erhalten, das sich über die vielen Jahre entwickelt hat. „Wir sind dankbar, dass wir das so noch einmal machen dürfen“, betont Kerstin Schulz. Wie immer steht die große Tombola im Mittelpunkt. Jede Spende kommt direkt dem Kinderhospiz zugute, und pro Euro gibt es ein Los. Zu gewinnen gibt es über zweitausend Preise – darunter Karten für „Der König der Löwen“, Konzerte von Nena, Roland Kaiser, Santiano, Clueso oder Max Raabe & Palastorchester sowie Tickets für Cavalluna, den Roncalli-Weihnachtscircus und die Eisshow „Die Eiskönigin“.

Tombola als Höhepunkt

Für die Familie Schulz ist dieser letzte Nachmittag ein Moment des Rückblicks. „Wir haben so viele Menschen kennengelernt, die uns all die Jahre unterstützt haben“, sagt Kerstin Schulz. „Ohne diese Hilfe wäre das alles nie möglich gewesen.“ Die Resonanz sei in diesem Jahr besonders groß gewesen. „Es ist für uns ein emotionaler Abschied. Aber wir möchten das Fest mit einem guten Gefühl beenden.“

Wer am Samstag auf das Klostergut in Mößlitz kommt, erlebt einen warmen, bodenständigen Nachmittag mit Begegnungen, Musik und vor allem viel Herz – und setzt gemeinsam ein Zeichen für schwerkranke Kinder und ihre Familien. Auch ohne Tiere im Stall bleibt die Idee dahinter: zusammenstehen, helfen und Hoffnung geben.