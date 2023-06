In Zschepkau leben nur circa 120 Menschen. Für einige von ihnen ist das aber kein Grund, sich nur kleineren Projekten zu widmen.

Ein Dorf in Anhalt-Bitterfeld hat Generationen im Blick

Neuer Spielplatz in Bitterfeld-Wolfen

Zschepkau/MZ - Am Wochenende fand am Dorfgemeinschaftshaus in Zschepkau das alljährliche Sommerfest statt. Mit selbst gebackenem Kuchen, Grillstand, Kreativangeboten für Kinder und Musik ließen es sich die Bewohner der kleinen Ortschaft gutgehen.