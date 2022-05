Ein 14-Jähriger aus Bitterfeld ist Deutscher Vizemeister im Boxen

Bitterfeld/MZ - Viel Aufsehen macht er nicht von sich. In der Ringecke steht der amtierende Deutsche Vizemeister im Boxen in der Gewichtsklasse bis 57 Kilo und schnürt die Handschuhe. Steven Cajko ist mal kurz zu Hause. Und dort, wo alles begann - in der Sommerstraße in Bitterfeld bei der SG Chemie. Hier ist der schmale junge Mann einer aus der großen Boxfamilie. Dass er eines Tages seine Gegner zum Schwanken bringen würde, wer hätte das gedacht. Vater Pedro wohl am allerwenigsten.