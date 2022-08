Ehrung für Ehrenamtliche in Bitterfeld-Wolfen - Vereine und Organisationen können nominieren

Auch in diesem Jahr sollen Ehrenamtliche in Bitterfeld-Wolfen geehrt werden. Vereine und Organisationen sind aufgerufen die Betroffenen zu nominieren.

Wolfen/MZ - „Viele Menschen in unserer Stadt, ob als Jugendliche, ob noch mitten im Arbeitsleben oder schon im Ruhestand, bringen sich aktiv in Vereinen ein“, betont Marko Roye von der Agentur Mehrwert. Dort spiele das Vereinsleben sowie das Miteinander eine wesentliche Rolle.

Die Ehrenamtlichen zeigen Verantwortungsgefühl. „Sie sind für unsere Gesellschaft eine Bereicherung, die das Land und das Gemeinwesen stärken“, so Roye. Die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten sei ein wichtiger Aspekt der Agenturarbeit. Aus diesem Grund werde die Freiwilligenagentur Mehrwert des Vereins biworegio in diesem Jahr zum 12. Mal die Engagement-Card vergeben. Die Übergabe erfolge zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember im Mehrgenerationenhaus in Wolfen.

Die Engagement-Card ist ein spezielles Dankeschön an Ehrenamtliche in Bitterfeld-Wolfen. Insgesamt zehn Ehrenamtliche werden diese Auszeichnung mit einem Gutscheinheft überreicht bekommen, das attraktive Vergünstigungen und Angebote von Unternehmen aus der Region enthält.

Ab sofort können Vereine und soziokulturelle Einrichtungen dafür Ehrenamtliche vorschlagen, die sich in besonderer Weise engagieren. Der oder die ehrenamtlich Tätige muss sich jedoch seit mindestens sechs Monaten für mindestens zehn Stunden pro Monat einsetzen, erläutert Roye die Regularien.

Das Formular für die Nominierung steht auf der Webseite unter https://biworegio.de/e-card zum Download bereit oder wird per Post versandt. Neben Angaben zur Person und deren Engagement bedarf es einer kurzen Begründung der Nominierung, teilt Roye weiter mit.

Rücksendung des ausgefüllten Formulars bis zum 15. Oktober an: Freiwilligenagentur Mehrwert c/o Mehrgenerationenhaus Bitterfeld-Wolfen, Straße der Jugend 16, 06766 Bitterfeld-Wolfen. Tel.: 03494/3689920, E-Mail: [email protected]