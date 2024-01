Bitterfeld/DUR. - Bereits am Nachmittag des 28. September 2023 soll ein 80 Jahre alter Mann in Bitterfeld um Tausende Euro bestohlen worden sein, wie die Polizei in einer Fahndungsmitteilung erklärt.

Demnach hatte der Täter zunächst in einem Supermarkt im Bernsteinring in Bitterfeld-Wolfen dem Senioren die Geldbörse mit EC-Karte aus seiner Jackentasche geklaut. Gleich darauf habe er mit der gestohlenen Bankkarte an einem Geldautomaten am Markt in Bitterfeld Tausende Euro vom Konto des 80-Jährigen abgehoben.

Dieser Mann könnte etwas mit dem Diebstahl und Betrug in Bitterfeld zu tun haben. Foto: Polizei

Nun sucht die Polizei mit Bildern aus dem Geldautomaten nach dem Täter. Der darauf abgebildete Mann steht im Verdacht, etwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem abgebildeten Mann unter der Rufnummer 03493/3010.