In welche Richtung die Polizei nach dem Diebstahl in der Bitterfelder Sommerstraße nun ermittelt.

E-Bike in Bitterfeld gestohlen - Zeugen nennen Tatverdächtigen

Kriminalität in Bitterfeld-Wolfen

In Bitterfeld wurde ein E-Bike im Wert von 1. 600 Euro gestohlen.

Bitterfeld/MZ - Bereits am Freitag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Bitterfelder Sommerstraße gegen 14 Uhr ein E-Bike der Marke Fischer gestohlen. Das schwarz-graue Rad des Typs Viator ETD war dort im Hausflur abgestellt und mit einem Rahmenschloss gesichert. Der Stehlschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 1.600 Euro.