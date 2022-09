E-Bike gegen Auto - Verletzter nach Unfall in Bitterfeld

Der Unfall ereignete sich in der Parsevalstraße in Bitterfeld. Sachschaden am Auto.

Die Polizei war am Freitagmorgen in Bitterfeld gefordert.

Bitterfeld/MZ - In der Parsevalstraße in Bitterfeld ist es am Freitag kurz vor 8 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Ford gekommen. Laut Polizei befuhr der 35-jährige Fahrer eines E-Bikes den linksseitigen Radweg der Parsevalstraße in Richtung Zörbiger Straße. Aus der Antonienstraße wollte ein 46-jähriger Ford-Fahrer auf die Parsevalstraße einbiegen und kollidierte dabei mit dem Radler, welcher daraufhin stürzte.

Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 500 Euro.