Dünnt Personaldecke aus?: Polizisten dürfen Dienst nicht mehr freiwillig verlängern

Der Stopp der freiwilligen Dienstverlängerungen übers Rentenaltern hinaus betrifft auch die Personalsituation bei der Polizei in Anhalt-Bitterfeld. 2021 stehen im Landkreis mehrere Beamte vor der Pensionierung. Das bestätigt Polizeihauptkommissar Michael Däumich vom hiesigen Polizeirevier. „Wir haben doch ein paar Kollegen, die dieses Jahr in den Ruhestand gehen“, sagt er.

Bis Ende 2020 konnten Polizeibeamte aus Sachsen-Anhalt ihre Pensionierung bis zu drei Jahre aufschieben. Zuletzt hat die Landesregierung diese Möglichkeit aber gestrichen. Für 2021 wurden alle entsprechenden Anträge abgelehnt. Zuvor waren die Dienstverlängerungen vorm Renteneintritt laut Däumich auch im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld durchaus beliebt gewesen, je nach Gesundheitsstand und Position der jeweiligen Beamten.

„Es ist der absolut falsche Weg, die Leute, die freiwillig weitermachen wollen, jetzt nicht mehr zu verlängern“

SPD-Innenexperte Rüdiger Erben kritisierte den Schritt jüngst. Sachsen-Anhalt habe die Möglichkeit der zusätzlichen Dienstjahre erfolgreich eingeführt, um den Personalmangel bei der Landespolizei abzupuffern. „Es ist der absolut falsche Weg, die Leute, die freiwillig weitermachen wollen, jetzt nicht mehr zu verlängern“, sagte Erben.

Das Innenministerium begründete den Stopp für die Verlängerungen wiederum damit, dass Stellen für Nachwuchskräfte und externe Fachkräfte wie Informatiker frei gehalten werden müssten. Der angestrebte Personalaufbau greife mittlerweile.

Die schwarz-rot-grüne Landesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag verabredet, den jahrelangen Personalabbau bei der Polizei zu beenden und die Zahl der Beamten bis zum Ende der Wahlperiode in diesem Jahr nicht nur auf 5.700, sondern sogar auf 6.400 zu steigern. Dafür wurde die Zahl der Ausbildungsplätze an der Polizeihochschule in Aschersleben (Salzlandkreis) massiv erhöht.

Aufgaben könnten mit aktuellem Personalstand bewältigt werden, versichert die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Das spürt man mittlerweile auch im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld. Die Auszubildenden von der Hochschule seien aktuell sehr präsent und würden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, berichtet Däumich. „Die unterstützen uns schon ganz schön“. Ist der Personalbedarf damit also gesättigt? Der Polizeihauptkommissar bleibt diplomatisch. „Personal kann man immer gebrauchen“, sagt er.

In der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, die für Bitterfeld-Wolfen verantwortlich ist, beurteilt man die Situation ebenfalls ohne Hektik. Die polizeilichen Aufgaben könnten mit dem aktuellen Personalstand bewältigt werden, versichert Doreen Wendland von der Pressestelle. „Auch unter den derzeitigen Pandemiebedingungen ist die öffentliche Sicherheit und Ordnung jederzeit gewährleistet“.

Polizeivollzugsbeamte gehen in Sachsen-Anhalt früher in Pension als Verwaltungsmitarbeiter, zwischen 60 und 62 Jahren - je nach Geburtsjahrgang. Laut Ministerium waren im vorigen Jahr landesweit 61 Männer und Frauen weiter im Polizeidienst, obwohl sie ihr Pensionsalter erreicht hatten. (mz)