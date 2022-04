Duell um den Chefsessel im Rathaus - Sonntag wählt Sandersdorf-Brehna neuen Bürgermeister

Sandersdorf/MZ - Am Sonntag, 17. Oktober, wird abgerechnet. Dann entscheiden die Sandersdorfer-Brehnaer Wähler, wen sie in den kommenden sieben Jahren zum Bürgermeister haben wollen. Zur Stichwahl treten die parteilose Sandersdorferin Steffi Syska und der ehemalige Landrat Uwe Schulze (CDU) an. Der Zscherndorfer hatte die erste Runde der Bürgermeisterwahl am 26. September mit 36,1 Prozent aller Stimmen für sich entschieden. Steffi Syska durfte sich über den zweiten Platz und 22,9 Prozent Zustimmung freuen.