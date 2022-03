Drogenfahrt durch Bitterfeld endet für 32-Jährigen im Gefängnis

Bitterfeld/MZ - Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch in Bitterfeld erwischt. Gegen 19 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein VW Caddy auf, der in der Hugo-Preuß-Straße unterwegs war.

Als die Beamten das Fahrzeug anhielten, kam schnell der Verdacht auf, dass der 32-jährige Fahrzeugführer betäubungsmittelverdächtige Substanzen zu sich genommen haben könnte. Ein Vortest bestätigte dies und wies ein positives Ergebnis aus.

Des Weiteren stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass die Kennzeichen nicht auf den Caddy zugelassen waren und der Fahrer auch noch per Haftbefehl gesucht wurde. Nach erfolgter Blutprobenentnahme zur Beweismittelsicherung wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.