In der Bitterfelder Bismarckstraße nahm die Tour mit dem Pedelec für einen Mann ein ungewolltes Ende.

Drogen, kein Führerschein, Haftbefehl - Polizei stellt in Bitterfeld 42-Jährigen

In Bitterfeld hatten es Polizeibeamte mit einem nicht alltäglichen Fall zu tun.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - In Bitterfeld hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag den richtigen Riecher bewiesen. Kurz nach Mitternacht fiel einer Polizeistreife ein Pedelecfahrer in der Bismarckstraße auf.