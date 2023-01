DRK über wilde Silvesternacht Roitzsch: Jugendliche bewirft Rettungswagen mit Böllern - Bürgermeisterin entsetzt

In der Silvesternacht wurde auch in Roitzsch ein Rettungswagen mit Feuerwerkskörpern beworfen. Was sagen Feuerwehr, DRK und Verwaltung dazu? Helfen härtere Strafen?