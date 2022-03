„Dringend notwendig“: Kunstrasen im Bitterfelder Sportpark Süd erhält erste Frischzellenkur seit 2005

Bitterfeld/MZ - Der Kunstrasen auf dem Fußballplatz im Bitterfelder Sportpark Süd ist verschwunden. Doch das ist keine schlechte Nachricht: Mit der Entfernung des alten Belags nämlich, der schon einige Jahre auf dem Buckel hatte, wurden die Voraussetzungen für dessen Erneuerung geschaffen.

Bereits seit 2005, so heißt es aus der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung, verfügt der Platz über künstlichen Rasen. Weil der Untergrund im Laufe der Jahre stark verschlissen sei - die hohe Beanspruchung und nicht zuletzt die Witterungseinflüsse haben hier deutliche Spuren hinterlassen -, sei vor anderthalb Jahren mit den Vorbereitungen für den Austausch begonnen worden. Nun ist das Antragsprozedere Geschichte, vorige Woche wurde mit der Umsetzung des Vorhabens gestartet.

Erneuerung dringend notwenig

„Ich freue mich, dass es jetzt endlich soweit ist“, sagt Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU). „Denn die Erneuerung dieses Platzes ist dringend notwendig.“ Profitieren von der neuen Spielfläche werden vor allem die Schülerinnen und Schüler des Walther-Rathenau-Gymnasiums sowie der Helene-Lange-Schule in Bitterfeld sowie die Kicker des 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Jene trainieren nicht nur im Sportpark Süd, sondern tragen dort auch ihre Heimspiele aus.

Dass erneut ein Kunstrasen aufgebracht wird, begründet die Stadt. „Dessen Vorteile gegenüber Naturrasen haben sich in den letzten Jahren deutlich gezeigt“, sagt Sprecher Detmar Oppenkowski. Nicht nur, dass der Platz das ganze Jahr über bespielbar ist - auch die Kosten für die Pflege der Anlage würden deutlich geringer ausfallen. Und die Spieleigenschaften kämen denen einer natürlichen Rasenfläche sehr nahe.

Auf dem Sportgelände am Kreisel Niemegker Straße stehen die Fahrzeuge der bauausführenden Firma Artifex Barthel, die auf Sportplatzbau spezialisiert ist und im thüringischen Weimar sowie in Sachsen ansässig ist, schon bereit. In den nächsten Tagen sollen die Arbeiten fortgeführt werden, sechs bis acht Wochen sind laut Stadtverwaltung insgesamt dafür veranschlagt.

Knapp 345.000 Euro werden investiert

Knapp 345.000 Euro werden in diese „Verjüngungskur“ des Sportplatzes investiert, die laut Oppenkowski zu 50 Prozent von der Stadtverwaltung getragen werden. Die andere Hälfte wird aus Fördermitteln des Landesprogramms „Kommunaler Sportstättenbau“ finanziert.