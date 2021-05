Dreiste Täter auf Tour - Erneut zwei Geldbörsen in Supermärkten gestohlen

Bitterfeld-Wolfen - Erneut sind zwei Frauen in Bitterfeld-Wolfen die Geldbörsen gestohlen worden. So war am Donnerstag eine 66-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Bitterfelder Mühlstraße einkaufen. Ihre Geldbörse befand sich in der Einkaufstasche. An der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse entwendet wurde. Laut Polizei gab sie an, die Einkaufstasche kurzzeitig nicht im Blick gehabt zu haben.

In Wolfen war eine 75-jährige Frau dann am Nachmittag in einem Supermarkt in der Leipziger Straße einkaufen. Ihre Handtasche trug sie bei sich. Doch später bemerkte sie, dass die Geldbörse fehlte. In beiden Fällen befanden sich in den Geldbörsen persönliche Dokumente und Bargeld.

Die Polizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet und rät Handtaschen beim Einkaufen nie unbeobachtet zu lassen. In Bitterfeld-Wolfen hatten sich die Fälle zuletzt gehäuft. Die Polizei hatte fast jeden Tag ein oder zwei gestohlene bzw. verloren gegangene Geldbörsen gemeldet. (mz)