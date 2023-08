Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zörbig/MZ - Schmuck im Wert von circa 10.000 Euro sowie Ausweisdokumente haben Unbekannte in Zörbig gestohlen. Am Montag drangen die Täter laut Polizei zwischen 20 und 22 Uhr über eine zuvor aufgebrochene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Köthener Straße ein.