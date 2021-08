Dreiste Diebe stehlen Kupferrohre aus unbewohntem Wohnhaus in Sandersdorf

Sandersdorf/MZ - Einen Schaden von rund 10.000 Euro haben Diebe in Sandersdorf verursacht. Wie die Polizei mitteilte, sind die unbekannten Täter offenbar wiederholt gewaltsam durch ein Fenster in ein unbewohntes Wohnhaus in der Bahnhofstraße eingebrochen.

Aus dem Gebäude wurden dann über mehrere Tage oder Nächte sämtliche Kupferrohre und Kupferleitungen einer Heizungsanlage erst gelockert, dann demontiert und gestohlen. „Das schafft man selbst mit mehreren Tätern nicht mit einem Mal“, sagte ein Polizeisprecher. Entdeckt wurde dieser besonders schwere Fall von Diebstahl am Freitag kurz nach 16 Uhr. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.