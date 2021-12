Dreiste Diebe stehlen in Bitterfeld kompletten Anhänger voll mit Weihnachtsbäumen

Bitterfeld/MZ - Dreiste Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag ihr Unwesen in Bitterfeld getrieben. Wie die Polizei mitteilt, schlugen Weihnachtsbaumdiebe auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Bismarckstraße in Bitterfeld zu.

Hier stahlen sie einen kompletten Anhänger mit wertvoller Fracht. Neben mehreren Nadelbäumen befand sich darauf auch noch eine Gasheizung. Es ist ein Schaden von ungefähr 3.400 Euro entstanden.