Dreiste Diebe nutzen Sorglosigkeit aus - Handy und Navigationsgerät in Sandersdorf gestohlen

Sandersdorf/MZ - In Sandersdorf haben unbekannte Täter bei zwei Autos Scheiben eingeschlagen, um an Wertgegenstände im Inneren zu kommen.

So wurde laut Polizei in der Nacht zum Montag die Seitenscheibe eines Audis zerstört. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit auf einem Parkstreifen in der Ernst-Borbach-Straße. Aus dem Fahrzeug wurde ein Funktelefon entwendet. Die Schadenshöhe wird mit rund 300 Euro angegeben.

Ein weiterer Diebstahl aus einem VW, der in der Straße Am Sportzentrum parkte, wurde der Polizei am Montagmorgen angezeigt. Unbekannte zerstörten hier die Scheibe der Beifahrertür und stahlen aus dem Handschuhfach ein Navigationsgerät. Die Schadenshöhe beträgt circa 350 Euro.