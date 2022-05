Dreiste Diebe brechen in Pumpstation in Holzweißig ein - Kupferkabel sind das Ziel

Holzweißig/MZ - Ein Einbruch in eine Pumpstation eines Abwasserunternehmens in der Grünewaldstraße in Holzweißig wurde der Polizei am Mittwoch gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten der oder die Täter über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in den Innenraum.

Hier beschädigten sie eine Tür, demontierten und entwendeten Kupferkabel in einer Gesamtlänge von etwa 30 Metern. Der entstandene Schaden wird mit circa 3.000 Euro angegeben.