Dreigeschosser im Dorf?: Ein Neubau in Brehna bringt die Nachbarn auf die Barrikaden

Anwohner wurden im Februar von Bauarbeiten in ihrer direkten Nachbarschaft überrascht, es kam zum Rechtsstreit. Nun wurde die Angelegenheit zwar vor dem Verwaltungsgericht Halle entschieden, aber Fragen bleiben.

Brehna/Halle/MZ - Der Segen in der Thiemendorfer Straße in Brehna hängt schief. Der Grund ist ein Neubau, gegen den ein Nachbar geklagt hat. Ein Gericht in Halle hat nun dagegen entschieden. Wie kam es dazu?