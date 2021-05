Drei Zörbiger wurden für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

Zörbig - Drei Mal anpacken für andere, den Ort im Sinn und nicht so sehr die eigene Zeit: Dafür wurden die Zörbiger Einwohner Dieter Heck, Hans-Joachim Rieger und Rolf Sonnenberger vor einigen Tagen von Landrat Uwe Schulze (CDU) mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. In verschiedenen Bereichen machen sich die drei stark für Dinge, die ihnen am Herzen liegen.

Für Dieter Heck etwa sind es die Kirchen auf den Dörfern. Auch wenn die Bedeutung des sakralen Lebens abnimmt, „die Kirchen sollen im Ort da sein“. Sich einen anderen Nutzen zu überlegen, treibt ihn um. Besonders bei der Kirche in Stumsdorf. Für das Gotteshaus hat er die Glocken aus Rieda gerettet, auch die Friedhofsmauer konnte durch seinen Einsatz erneuert werden.

„Das Ensemble in der Dorfmitte - Kirche, Festplatz, Gaststätte - zu erhalten, wäre schön“, schwärmt er über seinen Wohnort. Viel müsse da miteinander geredet werden, weil jeder Beteiligte andere Ideen hat. Heck hofft, die Projekte in Stumsdorf bald auch in die Hände der nächsten Generation zu geben. Hoffnung machen ihm da Projekte wie in Rieda, wo eine Gemeinde aus Halle das Gotteshaus wiederbelebt hat.

Für Hans-Joachim Rieger ist das Herzensprojekt einige Nummern kleiner als eine Kirche. Stattdessen konnte sie mal dampfen und zischen, die Vakuummaschine, die bald ihren Ehrenplatz im Aktuarhaus am Schloss bekommt. Und der langjährige Stadtrat (SPD/Freie Wählergemeinschaft) stellt sich nicht nur der Dampfmaschine. „Ich möchte Geschichte bewahren.“

Auch die Wassermühle oder der Springbrunnen profitieren von seinem Einsatzwillen. „Das geht alles natürlich nicht allein. Man muss die Drähte finden und sie zusammenführen“, erklärt Rieger. Er nehme die Ehrennadel stellvertretend an für die vielen Betriebe und Helfer, die stets dabei waren. Dabei wurde auch manches Mal der Grundsatz „Nicht lange fragen, einfach machen“ bemüht.

Auch der ehemalige Zörbiger Bürgermeister Rolf Sonnenberger, der immer noch im Ortschafts- und Stadtrat sowie im Kreistag für die Freien Wähler aktiv ist, wurde mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Früh hatten er und seine Kollegen erkannt: „Gemeinsam können wir vieles besser meistern.“ Das führte schließlich zur Gründung der Einheitsgemeinde Zörbig, während sich andere Kommunen noch wehrten. In Zörbig selbst setzt Sonnenberger darauf, Vereine und das Stadtleben zu vernetzen und mit Förderungen aus unterschiedlichen Quellen zu unterstützen. „Wenn man breit aufgestellt ist, kann man auch flexibel gestalten.“

„Bildung ist Voraussetzung für unsere Zukunft“

Und dabei machte sich an der ein oder anderen Stelle auch die Hartnäckigkeit bezahlt, etwa, als die Sanierung der Sekundarschule immer wieder im Kreistag diskutiert wurde. „Bildung ist Voraussetzung für unsere Zukunft“, sagt Sonnenberger. Für die Zeit nach der Pandemie, die hoffentlich früher als später endet, hat der Zörbiger auch schon Pläne. Etwa die Arbeit am Museum. „An Ideen fehlt es nicht.“ So lange wie möglich will er noch weiter an den Geschicken der Stadt mitwirken. (mz)