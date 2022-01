Drei weitere Menschen seit Mittwoch in Anhalt-Bitterfeld nach Corona-Infektion gestorben

Bitterfeld/MZ - Der Landkreis hat drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion an das Robert Koch-Institut übermitteln müssen. Alle drei Verstorbenen stammen aus dem Altkreis Bitterfeld. Laut Marina Jank von der Pressestelle des Kreises handelt es sich um zwei Frauen aus Bitterfeld-Wolfen und einen Mann aus Sandersdorf-Brehna.

Außerdem sind seit vergangenem Mittwoch 247 neue Fälle in Anhalt-Bitterfeld gemeldet worden. Der lange Zeitraum der Erfassung hängt mit dem Feiertag der Heiligen Drei Könige und dem darauffolgenden Brückentag zusammen. Insgesamt sind derzeit im Kreis 1.143 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 297,7 - wobei durch die lange Pause durchaus Abweichungen möglich sind.

An der Spitze bei den Neuinfektionen liegen erneut die Städte Bitterfeld-Wolfen mit 52 und Köthen mit 48 Fällen. Dahinter folgt Zörbig mit 29 Neuinfektionen. Von den 33 Intensivbetten sind gegenwärtig 27 belegt, darunter zehn mit Covid-19-Patienten. Fünf davon müssen laut Jank beatmet werden.

Zudem wurden in der vergangenen Woche die Bemühungen um weitere Impfungen fortgesetzt. Lediglich am Feiertag wurde nicht geimpft. Wie Marina Jank mitteilt, wurden vom 3. bis 9. Januar seitens des Landkreises 2.664 Impfungen verabreicht, davon 906 im Impfzentrum Köthen. Die anderen Impfungen erfolgten durch mobile Teams. Die übergroße Mehrheit waren Booster-Impfungen: 2.190. Hinzu kamen 173 Erst- und 301 Zweitimpfungen. Nicht eingerechnet sind die Impfungen, in den Hausarztpraxen.