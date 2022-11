Brehna/MZ - Drei Personen sind am Montag gegen 22.45 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der A9 in Richtung München verletzt worden. Die Betroffenen wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.