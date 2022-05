Drei Rettungshubschrauber im Einsatz: Crash mit vier Autos auf A9 zwischen Brehna und Wiedemar

Wiedemar/Brehna/MZ/DPA - Ein schwerer Unfall mit fünf Verletzten hat sich am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung München ereignet. Zwischen dem Parkplatz Kapellenberg-West und der Abfahrt Wiedemar wurden kurz nach 15 Uhr vier Fahrzeuge in den Crash verwickelt. Die Autobahn war mehr als vier Stunden lang gesperrt.

Wie der Verkehrsunfalldienst schildert, ist der Pkw eines 62-Jährigen auf das Ende eines Staus innerhalb der dortigen Baustelle aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei weitere Fahrzeuge, darunter auch ein Transporter, ineinandergeschoben. Bei dem Unfall wurden fünf Menschen verletzt, darunter drei schwer. Anfangs hatte die Autobahnpolizei sogar von neun Verletzten und fünf Fahrzeugen gesprochen. Zwei Einsatzkräfte sollen zudem einen Kreislaufkollaps erlitten haben.

In Richtung München blieb die A9 bis etwa 19.20 Uhr komplett gesperrt

Drei Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle ebenso im Einsatz wie mehrere Feuerwehren aus Sandersdorf-Brehna sowie vom Flughafen Halle-Leipzig. Um zu den Verletzten zu gelangen, wurde kurzzeitig die Gegenfahrbahn gen Berlin gesperrt und die beschädigte Leitplanke geöffnet. Die Feuerwehrleute befreiten eingeklemmte Verletzte.

In Richtung Berlin wurde der Verkehr nach kurzer Sperrung auf einer Spur wieder freigegeben. Als Begründung für diese Maßnahme nannten die Einsatzkräfte Gaffer, die zwischenzeitlich den Verkehr zum Erliegen gebracht hatten. Um die Rettungskräfte nicht zu behindern, wurde die linke Seite gesperrt.

In Richtung München blieb die A 9 bis etwa 19.20 Uhr komplett gesperrt, dann wurde auch hier eine Spur freigegeben. Denn bis in die späten Abendstunden musste noch die beschädigte mobile Leitplanke repariert werden. Es bildeten sich lange Staus, wobei es laut Autobahnpolizei zu einem weiteren Auffahrunfall kam.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 55.000 Euro.