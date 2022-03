Drei Partnerstädte üben Solidarität - Hilfskonvoi aus Vierzon macht Zwischenstopp in Wolfen

Wolfen/MZ - Ein Konvoi aus Vierzon macht Station in Wolfen und rollt dann weiter ins polnische Kamiena Góra. Geladen haben die drei Transporter Hygieneartikel und weitere Spenden. Sie sollen in Polen den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen, wieder in ein halbwegs normales Leben zu finden. Mit dieser Aktion zeigt sich, dass Städtepartnerschaft auch Solidarität bedeutet.

Ins Leben gerufen hat die Aktion Vierzons Bürgermeister Nicolas Sansu nach einem Telefonat mit seinem polnischen Amtskollegen aus Kamiena Góra. „Wir haben in Frankreich gesammelt und sind dann in unsere Partnerstadt nach Wolfen gefahren“, erzählt der Bürgermeister. Dort wurden weitere Spenden in die Autos geladen, die von den Eltern der Kita Regenbogenland in Wolfen zusammengetragen wurden.

„In der Aktion zeigt sich wahre Partnerschaft“, sagt Bitterfeld-Wolfen Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU). „Wir drei Partnerstädte halten nicht nur bei Festlichkeiten zusammen, sonder helfen auch dort, wo es nötig ist“, so Schenk. Jetzt seien es die Menschen, die wegen des fürchterlichen Krieges gegen die Bevölkerung aus ihrer Heimat fliehen würden.

„Wir haben bei uns in Vierzon schon 100 Flüchtlinge aufgenommen und es werden sicher noch mehr werden“, ergänzt Nicolas Sansu. „Doch nicht nur wir sollten den Menschen helfen, sondern alle Städte in ganz Europa sollten Flüchtlinge aufnehmen und damit das Leid der Menschen zu minimieren“, appellierter an die Völkergemeinschaft.