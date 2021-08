Drei neue Infektionen im Altkreis - Keiner von ihnen ist ein Reiserückkehrer

Bitterfeld/MZ - Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Anhalt-Bitterfeld langsam an. Am Dienstag wurden drei neue Fälle gemeldet, alle drei stammen aus dem Altkreis Bitterfeld. Laut Marina Jank von der Pressestelle des Kreises handelt es sich dabei um zwei Infektionen in Bitterfeld-Wolfen und eine in Sandersdorf-Brehna.

Mit der Rückkehrerwelle aus Urlaubsgebieten hat dieser Anstieg jedoch nichts zu tun. Laut Jank sind alle drei neuinfizierten Menschen keine Reiserückkehrer. Auch von der ansteckenderen Delta-Variante seien die drei nicht betroffen. Insgesamt sind gegenwärtig im Landkreis 13 Menschen infiziert.