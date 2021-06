Drei neue Corona-Fälle in Anhalt-Bitterfeld - Inzidenz einstellig

Anhalt-Bitterfeld - Anhalt-Bitterfeld hat am Dienstag drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Betroffen sind laut Sprecher Udo Pawelczyk die beiden größten Städte. So sind zwei neue Fälle in Bitterfeld-Wolfen und ein Fall in Köthen bekanntgeworden. Aktuell sind im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 32 Menschen infiziert. Neue Todesfälle gab es nicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im einstelligen Bereich. Laut dem Robert-Koch-Institut lag der Wert am Dienstag um 0 Uhr bei 9,5. Im Moment werden in Anhalt-Bitterfeld keine an Covid-19 erkrankte Menschen intensivmedizinisch behandelt. (mz)