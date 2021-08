Drei neue Corona-Fälle am Freitag - RKI meldet wieder korrekten Inzidenzwert für Landkreis

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Im Landkreis hat es am Freitag drei neue Covid-19-Fälle gegeben. Im Gegensatz zum Vortag ist dieses Mal jedoch der Altkreis Bitterfeld nicht betroffen.

Wie Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk mitteilt, handelt es sich bei den Neuinfizierten um eine Frau und einen Mann aus dem Osternienburger Land und einen Mann aus Zerbst. „Alle drei sind Kontaktpersonen zu bereits Infizierten“, erklärt der Sprecher. Die ansteckendere Delta-Variante, die entscheidenden Anteil an den wieder steigenden Zahlen in Deutschland hat, wurde hier allerdings nicht festgestellt.

Am Freitag hat das Robert-Koch-Institut außerdem erstmals seit dem Hackerangriff auf die Landkreisverwaltung wieder einen korrekte Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld abgebildet. Er lag am Freitag um 0 Uhr bei 13,9.