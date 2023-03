Friedersdorf hat ein neues Veranstaltungszentrum samt Appartementhaus. Dafür wurde der geschichtsträchtige Gasthof Stern komplett umgekrempelt. Was nun alles möglich ist.

Drei Millionen Euro für die Gastlichkeit - „Stern“ in Friedersdorf strahlt in neuem Glanz

Veranstaltungszentrum an der Goitzsche

Nach mehrjähriger Sanierung wurde in Friedersdorf der Veranstaltungszentrum Stern eröffnet – Juliane Heidrich (l.) im Gespräch.

Friedersdorf/MZ - Der Stern in Friedersdorf ist nicht irgendetwas. Er war immer angesagte Adresse, war Kneipe, Tanzsaal und lange Jahre Antik-Gasthof inklusive Antiquariat. Dann stand er leer. Nun strahlt der Stern wieder, ist Veranstaltungszentrum mit angeschlossenen Appartements und soll so in der Goitzscheregion eine Lücke schließen.