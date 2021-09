Drei Männer nach Vorwurf des Bandendiebstahls von Greppiner Firmengelände in Haft

Greppin/MZ - Drei Männer sind nach dem Vorwurf des Bandendiebstahls in Greppin seit letzter Woche in Untersuchungshaft. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Dessau mitgeteilt. Die Männer werden verdächtigt, metallische Wertstoffe mit einem geschätzten vierstelligen Wert von einem Firmengelände in der Salegaster Chaussee gestohlen zu haben. Der dabei verursachte Schaden liegt deutlich höher im fünfstelligen Bereich.

Der erste Diebstahl hat sich schon am 13. September in den Morgenstunden ereignet. Die Polizei geht von vier Männern aus, die sich damals Zutritt zu dem Firmengelände verschafft und den Abtransport der Wertstoffe vorbereitet haben.

Durch eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung konnte im Umfeld des Tatortes zunächst ein 38-Jähriger aus Bitterfeld-Wolfen vorläufig festgenommen werden. Kurz darauf wurdeb dann auch zwei 27 und 39 Jahre alte Männer aus Bitterfeld-Wolfen entdeckt. Einer weiteren Person gelang die Flucht durch ein Waldgebiet.

Im Zuge der Festnahme wurden dann „Tatmittel“ und Diebesgut gefunden und sichergestellt. Einen Tag später wurde von der Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen die 27- und 38-Jährigen gestellt. Der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen verkündete schließlich die Haftbefehle und ordnete eine Untersuchungshaft an. Der 39-Jährige blieb auf freiem Fuß.

Weiterer Beschuldigter wurde einen Tag später festgenommen

Noch im Laufe des 14. Septembers wurde die Polizei erneut von einem Zeugen zum Tatort gerufen: Dort wurde vor Ort schließlich ein 36-Jähriger aus Bitterfeld-Wolfen festgestellt, der ebenfalls im Verdacht steht, diverse metallische Wertstoffe entwendet zu haben. Im Rahmen eines Durchsuchungsbeschlusses konnten schließlich weitere Beweismittel sichergestellt werden, die eine Verbindung zum Vorfall einen Tag zuvor herstellen.

Auch gegen diesen Mann wurde ein Haftbefehl verkündet und der Beschuldigte schließlich in Untersuchungshaft gebracht.