In der Gartenstraße in Jeßnitz haben sich am Freitag dramatische Szenen abgespielt. Ein Mann schlug und trat auf einen 80-jährigen Autofahrer ein. Mehrere Zeugen griffen ein. Trotzdem wurde auch noch eine 54-jährige Autofahrer attackiert.

Dramatische Szenen in Jeßnitz - Mann attackiert Autofahrer und will Fahrt nach Dessau erzwingen

Jeßnitz/MZ. - Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat am Freitag, 11. Juli, in Jeßnitz mehrere Menschen attackiert und verletzt, um diese zu zwingen, ihn nach Dessau zu fahren. Gegen den 45-Jährigen wird unter anderem wegen versuchter räuberischer Erpressung, Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Der 80-jährige Autofahrer hatte am Freitag die Gartenstraße in Jeßnitz befahren und musste anhalten, als plötzlich ein Mann einstieg

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 80-jährige Fahrer eines Autos am Freitag gegen 16.20 Uhr die Gartenstraße in Jeßnitz befahren. Als er verkehrsbedingt stoppen musste, habe plötzlich ein unbekannter Mann die Beifahrertür geöffnet, sei eingestiegen und habe den Fahrer aufgefordert, ihn nach Dessau zu fahren, so ein Polizeisprecher. Aus Angst sei der Rentner losgefahren, um dann nach 200 Metern wieder anzuhalten.

Der 80-Jährige habe nach dem Autoschlüssel gegriffen und sei ausgestiegen. Der Täter habe danach versucht, mit dem Auto loszufahren, was jedoch misslang. Der Schlüssel fehlte. Daraufhin sei der Mann ebenfalls aus dem Fahrzeug ausgestiegen, habe von dem Rentner die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels gefordert und habe dann begonnen, auf diesen einzuschlagen, als dieser der Aufforderung nicht nachgekommen sei. Der 80-Jährige flüchtete, wurde jedoch von dem Mann eingeholt und erneut geschlagen und getreten. Erst als der Rentner zu einem Zeugen flüchten konnte, habe der Täter von ihm abgelassen und sei zum Auto zurückgegangen.

Ein zweiter Zeuge, der die Auseinandersetzung beobachtet hatte, lief nach Angaben ebenfalls zu dem Auto, hielt die Fahrertür auf und hinderte den Täter an einer Weiterfahrt. Der Zeuge wurde zunächst verbal bedroht. Dann stieg der Täter aus, ging zum Kofferraum und holte einen Gegenstand heraus, um den Zeugen zu bedrohen. Da er aber lediglich einen Eiskratzer fand, warf er diesen zurück in den Kofferraum.

In diesem Moment habe ein anderes Auto hinter dem Auto des 80-Jährigen angehalten. Der Täter sei hingelaufen und auf der Beifahrerseite in das Auto einer Frau eingestiegen, so die Polizei. Der Aufforderung des Täters, sofort loszufahren, kam die 54-Jährige nicht nach. Sie flüchtete unter Zurücklassen des Fahrzeugschlüssels aus ihrem Auto. Der Täter nutzte das und setzte sich auf den Fahrersitz. Nach mehreren Minuten schaffte er es, das Auto zu starten - und fuhr dann in die Straße „Teufelsbreite“ ein.

Dort konnte er durch inzwischen eingetroffene Polizeibeamte angehalten und vorläufig festgenommen werden. Die Überprüfungen ergaben, dass der 45-jährige Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Der 80-jährige Autofahrer wurde im Gesicht verletzt. Die 54-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Nach Aktenvorlage stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Sonnabend, 12. Juli, Haftantrag gegen den 45-jährigen Mann. Nach Vorführung bei der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Köthen verkündete diese am Nachmittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeibekannten Beschuldigten, der ohne festen Wohnsitz ist und sich hauptsächlich im Bereich Dessau-Roßlau aufhält. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet - und der Mann in eine JVA gebracht.