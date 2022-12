Drachenboote trotzen im Rennen den eisigen Temperaturen

Friedensdorf/MZ - Zwei Premieren konnten am Muldestausee am vergangenen Samstag durchgeführt werden. Zum einen ein Drachenbootrennen in der Vorweihnachtszeit und zum anderen die offizielle Inbetriebnahme des neuen Bootssteges, der mit wenigen Handgriffen in eine lange oder kurze Version umgebaut werden kann. Jetzt können sowohl große Drachenboote als auch kleinere Versionen ohne Probleme an- und ablegen.