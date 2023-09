Reaktionen auf Oberbürgermeister-Wahl in Bitterfeld Dornack gegen Schenk in der Stichwahl - Was sagen die Kontrahenten dazu?

Bei der OB-Wahl in Bitterfeld-Wolfen stimmen 33,8 Prozent für den AfD-Kandidaten Henning Dornack. AmtsinhaberArmin Schenk holt 29,14 Prozent. Nun entscheidet sich in der Stichwahl am 8. Oktober, wer neuer Oberbürgermeisterwird. Doch wie kommentieren die vier angetretenen Kandidaten das Ergebnis?