Ex-Schüler der verlorenen Dörfer wollen in Band zusammengefasste Erinnerungen mit anderen teilen.

Beim Autoren-Treffen im Deutschen Haus in Wolfen war das Haupt-Gesprächsthema nicht zu übersehen.

Wolfen/MZ. - Sie sind heimatlos, seit ihre Wohnorte im Bitterfelder Revier Ende der 1970er beziehungsweise Anfang der 1980er Jahre der Braunkohleförderung Platz machen mussten. Doch auch wenn Döbern und Niemegk heute nur noch auf Fotos existieren, bleiben diese neun früheren Schüler der untergegangenen Heimat und ihrer ehemaligen Schule treu.