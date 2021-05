DLRG unterstützt künftig die Retter der Feuerwehr in Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld - Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk und der Vorsitzende der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Bitterfeld-Wolfen, René Krillwitz, haben eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Das gab die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt.

Dies sei ein wichtiger Schritt, um den Ausbildungsstand der Freiwilligen Feuerwehr weiter zu verbessern und Vereine, in diesem Fall die DLRG, in der Ausübung des freiwilligen Engagements in Bezug auf die Wasserrettung zu unterstützen. Die Lage der Stadt Bitterfeld-Wolfen als grüne Industriestadt am Goitzsche-See mache dies erforderlich, um den damit verbundenen Herausforderungen mit allen freiwilligen Kräften, die sich der Wasserrettung verschrieben haben, zu begegnen, heißt es weiter.

Basis der Zusammenarbeit bildet nunmehr ein Kooperationsvertrag

Basis einer solchen Zusammenarbeit bildet nunmehr ein Kooperationsvertrag, in dem festgehalten ist, dass beide Vertragsparteien sich verpflichten, regelmäßig gemeinsame Aus- und Fortbildungsdienste für die Wasserrettung durchzuführen.

So wird die DLRG die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren der Stadt auf die amtliche Prüfung für den „Sportbootführerschein Binnen“ vorbereiten sowie das Beherrschen der Einsatzmittel zur Wasserrettung schulen.

DLRG bietet den Einsatzkräften der Feuerwehren die Aus- und jährliche Fortbildung in Erste Hilfe an

Zudem bietet die DLRG den Einsatzkräften der Feuerwehren die Aus- und jährliche Fortbildung in Erste Hilfe an und bescheinigt dies nach erfolgreicher Teilnahme. Auch bei der Beschaffung von Einsatzmitteln für die Wasserrettung wird die Stadt zukünftig die DLRG zu Rate ziehen.

Ein weiterer, wichtiger Punkt sei, dass die Wasserrettung auf Anforderung des jeweiligen Einsatzleiters der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bitterfeld-Wolfen herangezogen werden kann. Für die Zusammenarbeit im Ausbildungs- und Einsatzdienst erhält die DLRG von der Stadt Bitterfeld-Wolfen einen Betrag in Höhe von jährlich 5.000 Euro. (mz)