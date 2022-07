DLRG-Ortsgruppe Bitterfeld-Wolfen richtet nationalen Wettkampf aus

Die Ortsgruppe der DLRG ist in Bitterfeld im und auf dem Wasser aktiv. Am ersten Augustwochenende müssen sich aber andere beweisen.

Bitterfeld/MZ - Idealer als an der Goitzsche könnten die Bedingungen für Rettungsschwimmer nicht sein. Was läge also näher als die Meisterschaften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auszurichten? Die Bitterfeld-Wolfener Ortsgruppe hat genau das vor: Am Samstag, 6. August, messen sich am Strand nahe der Bitterfelder Rettungsstation 130 Lebensretter im Schwimmen, Rennen und Paddeln. Dabei gleichen die Anforderungen immer dem, was die Retter auch beim Dienst erleben.