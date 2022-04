Dieser Wolfener singt zur Einheitsfeier in Halle die deutsche Nationalhymne

Ritterschlag für einen Wolfener: Bastian Thomas Kohl darf am Sonntag beim Finale der zentralen Einheitsfeier in Halle die deutsche Nationalhymne singen.

Wolfen/Halle (Saale)/MZ - Reisen gehört zum Job von Bastian Thomas Kohl. Der Opernsänger mit Wurzeln in Wolfen-Steinfurth stand im September in Bukarest, Berlin und zur Classic Sommernacht in Bitterfeld auf der Bühne. In drei Wochen sind Auftritte im südkoreanischen Seongnam geplant. Zukunftsmusik. Momentan hat der Bass erneut einen Zwischenstopp in seiner Heimat eingelegt.