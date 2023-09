Fahndung in Bitterfeld-Wolfen Dieser Dieb bestiehlt mehrfach dieselbe Drogerie - obwohl die Polizei schon ermittelt (Fotos im Text)

Die Polizei ermittelt in Bitterfeld-Wolfen gegen einen besonders dreisten Dieb. Der Mann hat mehrfach in einer Drogerie in Wolfen Waren gestohlen. Dabei wurde er gefilmt.