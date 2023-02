ABC-Alarm in Anhalt-Bitterfeld

Pouch/MZ/ur - Die Verschmutzung des Wassers und eines kleinen Uferstreifens des Goitzschesees im Bereich der Halbinsel Pouch (die MZ berichtete) hat nach derzeitigem Stand kein Nachspiel. Auf Nachfrage erklärte Kreissprecher Udo Pawelczyk, dass der Diensthabende der Kreisverwaltung am vergangenen Samstag von der Leitstelle über den Vorfall informiert worden war, am Strand aber nur in einem lokal begrenzten Bereich Verunreinigungen feststellen konnte.