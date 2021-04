Diese neuen Corona-Regeln gelten ab Samstag in Anhalt-Bitterfeld

Anhalt-Bitterfeld - Ab Samstag gilt auch in Anhalt-Bitterfeld die sogenannte Corona-„Notbremse“ der Bundesregierung. Damit ändern sich zahlreiche Regeln, abhängig von der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz, die beim Robert-Koch-Institut errechnet worden ist.

Solange der Wert drei Tage in Folge den Wert von 100 übersteigt - und das ist aktuell mit 130 der Fall - gelten die im folgenden aufgelisteten neuen Einschränkungen. Erst wenn der Wert an fünf Tagen in Folge unter 100 bleibt, treten sie am übernächsten Tag außer Kraft. Liegt die Inzidenz dann erneut drei Tage in Folge über 100, treten die Regeln am übernächsten Tag wieder in Kraft.

Privatleben

Private Zusammenkünfte sind öffentlich und im privaten nur noch mit einer weiteren Person abseits des eigenen Hausstandes erlaubt. Kinder unter 14 sind davon ausgenommen. Zudem gilt zwischen 22 und 5 Uhr eine Ausgangsbeschränkung. Ausnahmen bleiben Notfälle, Berufsausübung oder den Hund auszuführen. Aber auch Joggen und Spaziergänge bleiben allein bis Mitternacht erlaubt.

Handel

Für den allgemeinen Kundenverkehr dürfen nur noch Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Buchhandlungen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte öffnen.

Normale Ladengeschäfte dürfen nur noch für einzelne Kunden, nach vorheriger Terminbuchung und mit einem anerkannten negativen Test stattfinden. Diese dürfen nicht älter als 24 Stunden sein. Selbsttests werden im Sinne des neuen Gesetzes nicht anerkannt.

Die Abholung vorbestellter Waren bleibt aber auch ohne Test erlaubt.

Gastronomie

Gaststätten dürfen weiterhin nicht öffnen. Ausgenommen sind die Lieferung von Speisen und Getränken sowie deren Abverkauf zum Mitnehmen.

Dienstleistungen

Nicht-medizinische körpernahe Dienstleistungen sind untersagt. Ausnahmen sind medizinische, therapeutische, pflegerische oder seelsorgerische Dienstleistungen.

Auch Friseure und Fußpfleger dürfen weiterhin öffnen, allerdings müssen Kunden auch hier einen anerkannten negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Schule

Ab dem 26. April findet der Schulunterricht in Anhalt-Bitterfeld als Wechselunterricht statt. Die Testpflicht zweimal pro Woche für Schüler und Personal bleibt aber dennoch bestehen.

Sport

Sport im Freuen, alleine, zu zweit oder mit dem eigenen Haushalt bleibt erlaubt. Kinder unter 14 Jahren dürfen sogar in Gruppen bis zu fünf Personen Sport ausüben.

Zoos und botanische Gärten

Zoos und botanische Gärten dürfen offen bleiben, allerdings ist auch hier ein anerkannter negativer Corona-Test notwendig. (mz)