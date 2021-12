Diese 23-Jährige ist neue Jugendsozialarbeiterin in Muldestausee

Pouch/MZ - Juliette Wagner ist Jugendsozialarbeiterin in der Gemeinde Muldestausee - mit gerade einmal 23 Jahren eine wirklich junge. Das weiß sie. Aber es stört sie nicht. „Ich fühle mich wohl. Die Stelle passt einfach zu mir“, sagt die junge Frau, die im Kindesalter aus dem oberfränkischen Marktredwitz nach Rösa kam und jetzt in Schlaitz zu Hause ist. Sie sitzt auf einer Bank am Goitzschesee und ist zufrieden. „Schade nur, dass ich den Dialekt meiner Kindheit nicht mehr kann.“

Die junge Frau redet geradeheraus. Manchmal vielleicht auch zu viel, ahnt sie. Aber sie will sich nicht verbiegen. Als Jugendsozialarbeiterin möchte sie sich stark machen für den Nachwuchs. Sie will nicht alles vordenken. Aber Vermittlerin möchte sie sein, zwischen jungen Leuten, Verwaltung, Gemeinderat.

Juliette Wagner weiß, wie der Nachwuchs tickt

„Ganz ehrlich? Ich bin doch früher auch nicht auf die Idee gekommen, in die Ratssitzung oder ins Gemeindeamt zu gehen.“ Juliette Wagner weiß, wie der Nachwuchs tickt. Es ist ein Vorteil ihres jungen Alters. Sie hat bei ihrer Bewerbung für die befristete und co-finanzierte Stelle in der Muldestausee-Verwaltung aber einige Trumpfkarten ausspielen können. Sie hat den Bachelor Soziale Arbeit in der Tasche und kann wegen des dualen Studiums auch auf anderthalb Jahre praktische Erfahrung verweisen - im Vogtland, in der Heimarbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Für ihren jetzigen Job sei das von Vorteil, meint Juliette Wagner, die sich noch sehr gut an den Moment der telefonischen Zusage erinnern kann. „Ich war noch in der Vorlesung. Aber als das Telefonat beendet war, habe ich erst einmal laut gejubelt.“ So ist die junge Frau, die den Jugendgemeinderat als wesentlichen Baustein für die Jugendarbeit in Muldestausee sieht. Ihn in seiner Art und Kreativität zu erhalten, sei wichtig. Auch die jungen Mitglieder zu mehr Mut anzuspornen, hat sie vor. „Jeder soll sich einbringen. Es gibt ja auch schon Ideen vom Kummerkasten bis zur Aufklärung über die oft verschwiegene Krankheit Depression.“

Die Chance auf Treffen in lockerer Runde gibt es auch in Muldenstein, Schlaitz oder Rösa

Die Jugendsozialarbeiterin geht weiter. Sie sieht, dass die Gemeinde Muldestausee groß ist und weiß, das die Jugend in manchen Ortsteilen klagt, in Sachen Freizeit eher hintanzustehen. Deshalb soll es Aktivitäten nicht nur an der Freizeitanlage in Pouch geben.

Die Chance auf Treffen in lockerer Runde gibt es auch in Muldenstein, Schlaitz oder Rösa. Weitere Treffpunkte könnten entstehen. Auch die Kinoabende soll es wieder geben. Vorausgesetzt, Corona macht allem nicht einen Strich durch die Rechnung. Aber deshalb pessimistisch sein? „Kommt nicht in Frage. Ich fühle mich wohl hier. Ich möchte auch hier bleiben“, erklärt Juliette Wagner.