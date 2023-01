Kommunalaufsicht prüft Stadtrat Jan Sittig reicht Beschwerden gegen Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Syska ein

Sandersdorf-Brehnas Stadtrat Jan Sittig hat gleich zwei Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Bürgermeisterin Steffi Syska eingereicht. Worum es in dabei geht und was die Bürgermeisterin zu der Kritik an ihrer Amtsführung sagt.