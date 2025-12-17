Nach einem schweren Diebstahl mit hohem Sachschaden im November bittet die Bundespolizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg war am 10. November über einen Diebstahl diverser Maschinen und Werkzeuge von einer Baustelle im Bereich Bitterfeld informiert worden. Diese befindet sich im Gleisdreieck der Bahnstrecke Bitterfeld - Lutherstadt Wittenberg beziehungsweise Bitterfeld - Dessau. Die Bundespolizisten begaben sich damals umgehend zum Ereignisort.

Die bisher unbekannten Täter hatten an der Bahnbaustelle zwei mobile Container aufgebrochen und das Diebesgut entwendet. Die Einsatzkräfte fertigten Fotos vom Tatort und dem Nahbereich. Die Schadenssumme liegt nach derzeitigen Erkenntnissen bei mindestens 15.000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht nun nach Zeugen, die im Zeitraum vom 7. bis 10. November verdächtige Personen- und oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Baustelle Anhaltstraße/Dessauer Straße wahrgenommen haben. Eine besondere Frage lautet: Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche?

Erste Hinweise liegen den Ermittlern bereits vor. Die Bundespolizei vermutet, dass ein weißer Transporter Fiat Ducato, mit polnischem Kennzeichen zur Tathandlung genutzt wurde.

Weitere sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, Tel.: 0391/56 54 95 55, unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline unter Tel.: 0800/688 80 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.