Nach dem Einbruch auf der Baustelle in der Alten Straße in Bobbau ermittelt die Kriminalpolizei.

Diebeszug auf Baustelle - Unbekannte lassen in Bobbau Werkzeug für 10.000 Euro mitgehen

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl in Bobbau

Bobbau/MZ - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in Bobbau. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld bestätigt.

Demnach haben sich bisher unbekannte Täter zwischen dem 21. und 24. März Zugang zu einer Baustelle in der Alten Straße in Bobbau verschafft. Hier brachen sie laut Polizeiangaben einen Metallcontainer auf und stahlen diverse Elektrowerkzeuge und Messgeräte. Eine erste Ermittlung ergab einen Stehlschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Angaben zu weiteren Schäden an der Baustelleneinrichtung liegen bisher nicht vor.