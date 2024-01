Auf Diebestour sind Unbekannte am Wochenende in Wolfen und Brehna gewesen.

Diebeszug am Wochenende - Motorboot aus Garage gestohlen, Schrank in Umkleide aufgebrochen

Wolfen/Brehna/MZ. - Auf Diebestour sind Unbekannte am Wochenende in Wolfen und Brehna gewesen. Sie brachen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in Wolfen eine Garage in einem Komplex im Nordring auf und stahlen einen Trailer samt Motorboot. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Zwischen Freitag und Montag haben sich zudem laut Polizei dreiste Diebe Zugang zu einem Umkleideraum in einer Firma in der Münchener Straße in Brehna verschafft. Sie öffneten gewaltsam einen verschlossenen Schrank und entwendeten verschiedene Werkzeuge, ein Mobiltelefon sowie Bargeld. Der finanzielle Schaden beträgt rund 2.700 Euro.